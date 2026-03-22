Венцислав Спирдонов: “Велико Търново е жива история и бъдеще, но над всичко е любов”
Уважаеми великотърновци,
22 март е!
Камбаните в църквата „Свети Четиридесет мъченици“ бият тържествено и напомнят. Напомнят за героизма на цар Иван Асен II в битката при Клокотница.
За силата и достиженията на Второто българско царство, Търновград и Търновската патриаршия.
Достижения, оставили своя отпечатък не само върху България, но и върху цяла Европа.
За нас, великотърновци, 22 март е изпълнен със силни емоции и вълнение. В ден като днешния по-силно от всякога се усеща болярският дух, който всички ние носим в себе си.
И се гордеем!
С бурните води на Янтра. С високите стени на Царевец. С всяка улица и всеки камък, който носи частичка от славата на нашия град.
Велико Търново е история. Жива история! Велико Търново е бъдеще. Но над всичко – Велико Търново е любов!
Обичайте Велико Търново и бъдете горди!
Честит празник! Честит 22 март!
Венцислав Спирдонов
Председател на Великотърновския общински съвет