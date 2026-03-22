Във Велико Търново започна дискусията, посветена на 150 години от Априлското въстание

Във Велико Търново започна дискусия, посветена на 150 години от Априлското въстание. Това е третата подобна среща, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) , каза в Националния пресклуб на БТА във Велико Търново модераторът на срещата Бойко Василев.

Тя се превърна в разговор за днешна България – какво от това въстание е живо днес, но не чрез елементарни сравнения, които не работят в полза на всекидневието, а чрез въпросите какво от съвременна България и българското общество е заложено още през април 1876 година. Той подчерта, че изборът на Велико Търново за Първи революционен окръг на Априлското въстание не е случаен. По този начин героите на април са създали голямата връзка между онази България, съхранена в спомените, и тази, която те са искали да изградят. Затова този разговор е много важен, подчерта Василев, като отбеляза, че той е насочен и към младите хора, присъстващи в залата.

В събитието участват генералният директор на БТА Кирил Вълчев, служебният министър на културата Найден Тодоров, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общинските съвети в Република България (НСОРБ) Даниел Панов, председателят на Общинския съвет и председател на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България Венцислав Спирдонов, както и областният управител на област Велико Търново Валентин Михайлов. Сред участниците в конференцията са още проф. Атанас Семов – конституционен съдия и член-кореспондент на БАН, ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Димитър Димитров, както и бригаден генерал Станчо Кайков – началник на Националния военен университет „Васил Левски“.

В дискусията се включват проф. Пламен Павлов – историк и общественик, д-р Иван Църов – директор на Регионалния исторически музей във Велико Търново, и д-р Таня Мишева – преподавател по български език и литература и по журналистика в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Ученици, студенти и курсанти също участват в дискусията.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова