понеделник, март 23, 2026
Последни:
борци Елена
ЕленаСпорт

Млади борци от Елена с отличия от турнир в Стара Загора

БОРБА БГ 9 четения 0 Comments

Международният турнир по борба „Старозагорска борцова слава 2026“  се проведе на 21 и 22 март в Стара Загора. Събитието събра над 180 млади надежди на спорта от четири държави.

В конкуренцията на състезатели от Румъния, Гърция, Северна Македония и водещите български клубове двама състезатели от град Елена успяха да спечелят медали.

Божидар Добрев завоюва безапелационно златен медал в категория до 79 кг и спечели пояса за най-добре представил се борец на турнира.

Берке Алкин (категория до 65 кг) се класира на второ място, допускайки само една загуба.

Успехът на младите еленски борци е повод за гордост и доказателство за упоритата им подготовка и силния дух, с който представят своя град, както и клубовете, за които се състезават в момента.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *