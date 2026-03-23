Благодарствено писмо

Чрез любимия ми вестник “Борба” желая да благодаря от сърце

на д-р ВАНЯ РАЙКОВА от ветеринарна клиника на ул.”Янко Боянов” 22, гр. Горна Оряховица, за всеотдайните и безвъзмездни грижи, които положи за оздравяването на нашия домашен любимец – прекрасно бяло коте. То почти беше отписано от нас, разболяло се от 4 инфекции, защото е външно, но Д-р Ваня Райкова не го отписа, а напротив, положи големи грижи. Всеки ден без почивка, 12 дни се бори с душа и сърце чрез системи, инжекции, хапчета, впръсквания и др.

Затова е малко да й благодаря лично и искам да го направя чрез вас, като й желая преди всичко здраве, много лични и професионални успехи и да бъде все така грижовна към сладките си пациенти.

От осиновителя на бялото коте.