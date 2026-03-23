Д-р Виктор Точков участва в първата българска трансплатанция на менискус от трупен донор

Търновският лекар е сред ортопедите у нас, които пишат история в медицината

Д-Р ВИКТОР ТОЧКОВ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ЧАСТ ОТ ЕКИПА, ИЗВЪРШВИЛ ПЪРВАТА У НАС ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МЕНИСКУС ОТ ТРУПЕН ДОНОР.

Операцията е голям пробив за развитието на ортопедията в България и бе реализирана в столичната болница „Sportsclinic Eurovita“. Реципиент е младата лекоатлетка Силвия Георгиева, която след неправилна спортна подготовка с сдобива с травма.

Успешната интервенция е дело на екип в състав д-р Иван Василев и д-р Виктор Точков, с участието на международния консултант проф. Мартинек, заедно с целия медицински екип на клиниката.

„Това беше дълго планирана и внимателно подготвяна интервенция, която най-накрая успяхме да осъществим. Зад нея стоят много труд, обучение и отдаденост, за да можем да предложим на пациента най-доброто възможно лечение.

За мен беше чест да бъда част от тази операция и да участвам в процес, който реално променя качеството на живот на пациента“, казва д-р Точков.

Трансплантацията е извършена след трупен донор от чужбина. Според специалистите процедурата изисква стриктни медицински критерии преди да се предприеме присаждане и намиране на подходящ реципиент.

„Извършването на тази операция в България е значима крачка напред за ортопедичната хирургия, тъй като предоставя на пациентите достъп до съвременни методи на лечение без необходимост от лечение в чужбина.

Това развитие поставя страната ни на картата на иновативната европейска медицина и отваря нови възможности за пациентите, търсещи висококачествено лечение на световно ниво“, съобщиха от „Sportsclinic Eurovita“.

Д-р Точков е сред големите надежди на ортопедията във Велико Търново и страната. Той е носител на наградата „Лекарите, на които вярваме“ в две последователни години. Силен старт на кариерата си получава от доц. Антони Георгиев и не спира да награжда знанията и уменията си с обучения у нас и чужбина.

Участвал е в операции на едни от най-популярни политици, футболисти, баскетболисти и лица от хайлайфа у нас и зад граница. Миналата година се притече на помощ за две спешни интеренции на най-известните хандбалисти в Северна Македония – Марко Митев и Никола Костески.

Галина ГЕОРГИЕВА