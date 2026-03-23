Десетки млади изследователи в областите на историята и географията участваха в национален конкурс

В съботния ден десетки усмихнати ученици, родители и учители изпълниха Ректората на Великотърновския университет, за да участват в Десетия национален ученически конкурс „Пространство и време“, утвърдил се като значим форум за млади изследователи от цялата страна.

Събитието се организира от Академията за лидери към Историческия факултет с активното участие на преподаватели и докторанти от катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“.

Официално конкурсът бе открит от заместник-ректора по научноизследователската и художественотворческата дейност и декан на Историческия факултет проф. д-р Николай Кънев. Той отправи топло приветствие от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров и от свое име, като пожела на участниците да запазят своята любознателност и устрем към знанието и след завършването си да изберат именно Великотърновския университет за своето висше образование.

Поздравления към участниците отправиха и проф. д.н. Стела Дерменджиева и д-р Виолета Стойчева, основатели на Академията за лидери, както и доц. д-р Анка Игнатова и доц. д-р Петя Събева, част от организационния екип на събитието.

По традиция конкурсът събира ученици от VIII до XII клас.

Тази година участие вземат общо 75 ученици с 72 конкурсни разработки. От тях 24 са в областта на географията, а 48 в областта на историята. Интересът към историческите теми остава по-силен, като 52 ученици са избрали именно тази научна област, докато 23 са се насочили към географията.

До публична защита в направление „География“ са допуснати 19 разработки, сред които 14 презентации, 4 есета и 1 блог. В секция „История“ до заключителния кръг достигат 48 творби, като най-предпочитани са рефератите, отговорите на исторически въпроси и историческите есета.

Публичната защита се провежда присъствено, като участниците представят своите разработки пред научни журита, съставени от утвърдени преподаватели от различни катедри на Историческия факултет.

Конкурсът обединява ученици от 27 населени места в страната, включително столицата, 15 областни града, 9 общински центъра и 2 села, което ясно показва неговия широк национален обхват и нарастващ интерес.

Всички участници в заключителния етап ще получат грамота от Историческия факултет, а класираните на първо, второ и трето място ще бъдат отличени със специални грамоти и награди от Великотърновския университет.

Ана РАЙКОВСКА