Дете пострада при катастрофа между две коли

Заради произшествието временно бе затворен за движение пътя Вeлико Търново – Русе.

Инцидентът е възникнал около 8,30 часа на 23 март на мокрия от дъжда път между горнооряховските села Първомайци и Поликраище.

Ранено е дете, което е откарано е в Спешна помощ-Велико Търново.

Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено, а на местопроизшествието се извършват огледи. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през с. Първомайци.