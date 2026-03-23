Дете пострада при катастрофа между две коли
12-годишно дете е пострадало при катастрофа между два автомобила в понеделник сутринта.
Заради произшествието временно бе затворен за движение пътя Вeлико Търново – Русе.
Инцидентът е възникнал около 8,30 часа на 23 март на мокрия от дъжда път между горнооряховските села Първомайци и Поликраище.
Ранено е дете, което е откарано е в Спешна помощ-Велико Търново.
Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено, а на местопроизшествието се извършват огледи. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през с. Първомайци.
Веселина АНГЕЛОВА