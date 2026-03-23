Драганово се готви за юбилейното издание на националния Фестивал на любителските театри

Горнооряховското село Драганово се готви за Х юбилейно издание на националния Фестивал на любителските театри, който тази година ще се проведе от 8 до 14 юни.

Домакин традиционно е НЧ „Съединение-1888“ – място, в което поколения наред са се събирали, за да създават, да учат и да споделят изкуство.

Неслучайно фестивалът намира своя дом в тази светиня. Драганово носи в себе си дух на култура и традиция, а сцената на читалището е видяла десетки спектакли, концерти и празници – истинско пространство за културен живот.

Тази година поводът е още по-специален, защото заедно с Х юбилейно издание на фестивала се отбелязват и 30 години възродена театрална дейност в Драганово. През 1996 година театралната дейност в селото е възобновена след дълга пауза и оттогава сцената не е оставала без живот. През годините местната трупа печели признание на редица национални и международни фестивали и доказва, че може да създава истинско изкуство.