Фаворитите почнаха с победи пресявките в ББЛ „Б” група „Център”, “аутсайдерите” ги поизпотиха

Баскетболната зала на Спортен комплекс „Ивайло” бе домакин на първите четвъртфинални плейофи в първенството на ББЛ „Б” група „Център”. Очаквано фаворитите спечелиха мачовете си, но това не стана толкова лесно.

Във великотърновското дерби „Ударникъ Б” се наложи над „Гочита” със 104:74. Първото полувреме обаче завърши с 2 точки аванс за „Гочита”- 40:42. Следващите две четвъртини физическата подготовка на баскетболистите на Ивайло Стоименов си каза думата и те ги взеха с 31:18 и 31:16.

В основата на успеха за „Ударникъ Б” бе страхотното представяне на Найден Найденов, който записа дабъл-дабъл от 32 точки и 14 борби, както и 9 асистенции. Ивайло Александров пък допринесе също с дабъл-дабъл от 11 точки и 15 борби.

За отбора на „Гочита” най-полезен бе Евгени Иванов с 18 борби и 5 точки, а Павел Мичев записа 26 точки и 5 откраднати топки.

„Дунав Русе 2016” се наложи над другия тим от В. Търново „Перестройка” с 98:75.

Първата четвърт бе спечелена от домакините с 21:22, но във тората русенци влязоха в ритъм и натрупаха двуцифрен аванс до края на полувремето- 46:36.

Стефан Нешков постигна дабъл-дабъл от 22 точки и 21 борби, а Драгомир Нейков добави 23 точки, 6 борби и 4 откраднати топки за „Перестройка”.

БДУ „Проф. д-р Асен Златаров” спечели първата среща от четвъртфиналната серия срещу „Локомотив” /Горна Оряховица/ с 91:66.

След напълно равностойно първо полувреме, завършило 42:42, баскетболистите от Бургас показаха ново лице след почивката и бързо започнаха да трупат преднина, която не спря да се увеличава до края на срещата.

Тони Прокопиев се отличи за горнооряховчани с дабъл-дабъл от 21 точки и 11 асистенции, както и 8 борби, а с 14 точки и 8 борби се отчете Фурууа Брандакс.

„Дрийм тийм” /Троян/ също започна плейофите с победа, надигравайки „Чардафон” /Габрово/ с 95:88.

