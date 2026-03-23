понеделник, март 23, 2026
Последни:
Спорт

Футболният тим на ОУ „Бачо Киро" е областен първенец в Ученическите игри 5-7 клас

БОРБА БГ 14 четения 0 Comments

Отборът по футбол на ОУ „Бачо Киро“ постигна отлично представяне в областния кръг на Ученическите игри във възрастта 5-7 клас и заслужено продължава на зоналния етап на надпреварата. Мачовете се проведоха на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във В. Търново с участието на 6 отбора, разпределени в 2 групи.

В своята група шампионите се наложиха с 12:1 срещу връстниците си от СУ Ц. Церковски /Полски Тръмбеш/ и със 17:0 срещу тези от СУ Цв. Радославов /Стражица/.

Финалът противопостави отборите на ОУ „Бачо Киро“ /В. Търново/ и ОУ “Иван Вазов” /Горна Оряховица/, спечелил своята група също с две победи.

В оспорван финал великотърновци се наложиха с 4:3 и ще се борят за класиране на финалите на Ученическите игри.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *