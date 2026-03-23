ХГ „Борис Денев“ подреди временна изложба по повод 90-годишнината от рождението на Георги Райчев

Гостите на Художествена галерия „Борис Денев“ ще могат да видят новооткритата временна изложба в конферентната зала, посветена на 90-годишнината от рождението на художника Георги Райчев.

В периода от 2023 година до днес Художествена галерия „Борис Денев“ обособи едно неизползвано до този момент пространство – „Зала 19“. Неговата основна цел е ежегодно да обогатява представителната експозиция на галерията чрез показване на произведения от нейните фондове. Идеята за обновяване на експозицията чрез временно излагане на творби от фондовете на галерията по повод годишнини на автори или други значими поводи вече ще обхване и конферентната зала на галерията, която от тази година целенасочено ще се утвърждава като експозиционно пространство. Тези събития ще се реализират също без официални откривания.

След представянето на художника Георги Райчев предстоят изложби, посветени на 150-годишнината от Априлското въстание, на 115-годишнината от рождението на художника Лалю Минков и на 125-годишнината от рождението на художника Деньо Чоканов.

Георги Райчев е роден в Свиленград на 4 март 1936 година. През 1964 г. е приет за студент във Факултета по изобразително изкуство във Велико Търново, където остава да живее и твори и след дипломирането си през 1968 г. Той е важна част от културния и обществения живот на града през 70-те и 80-те години. Работи като реставратор към „Паметници на културата“, в отдел „Изкуство и култура“ към Градския съвет, а дълги години е уредник в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“.

Художникът участва в многобройни национални и окръжни изложби.

„На колективните форми на изява особено силно изпъква индивидуалността на твореца“, споделя той в свое интервю. Има и значителни международни изяви, които му дават възможност да покаже картините си по света. Негови творби притежават почти всички галерии в страната. Картините му се намират и в галерии в Япония, Германия, Белгия и Италия – по-специално в Сицилия, където през 1990 г. има изложба, както споделя в интервю за в. „Царевец“ по случай своя 60-годишен юбилей. Участва и в международни пленери по живопис.

Работи в жанровете портрет и композиция, но към пейзажа има специално отношение. Природата в неговите картини е романтична, истинска и необхватна – близка и непрекъснато променяща се, а светлината поддържа нейното равновесие.

Една от основните теми в творчеството му е свързана с морета, реки и язовири. В тях той отново търси светлината – както в широките панорамни изгледи, така и в сребристото спокойствие на водната повърхност. Това е естествено следствие, тъй като детството му преминава край коритото на река Марица, а по-късно животът му протича край река Янтра. Много от пейзажите му са в тъмна, но едновременно цветна тоналност, защото отразяват природата привечер – когато спокойствието е най-голямо, а светлината е най-интересна.

В настоящата изложба художникът е представен с девет картини от фонда на ХГ „Борис Денев“: „Момин сбор“, „Зима“, „Полски пейзаж“, „Скалисти терени“, „Дъждовен ден“ и др.

„Картините, които рисувам, ме дистанцират от неспокойното съвремие. Когато започна да ги създавам, аз се вглъбявам и потъвам в тях.“

Изложбата ще бъде достъпна за посетителите на Художествена галерия „Борис Денев“ до 17 април 2026 г.