Какво вещаят звездите за вторник, 24 март

Луната е в Близнаци и е в квадратура с Меркурий и Марс. Денят е по-нервен, по-забързан и съществува опасност да изречем прибързани и необмислени думи. Разпилени сме в действията си и се задълбочаваме в спорове, вместо да вършим работа. На мнозина ще им се струва, че времето не стига, а задачите се трупат една върху друга. Не бързайте да отговаряте остро и избягвайте дребните конфликти.

ОВЕН

Всичко ви дразни

Днес сте особено остри в изказа си и нямате търпимост и толерантност към чуждите недостатъци. На работното място ще ви дразнят бавните реакции, многото обяснения и липсата на конкретика. Не избухвайте за дреболии, защото ще си създадете излишно напрежение. Денят не е лош, но изисква да мерите думите си.

ТЕЛЕЦ

Действайте

Ще попаднете в по-напрегната ситуация, свързана с финансите. Лесно можете да изхарчите пари за нещо, което не ви е нужно точно сега, или пък да дадете заем на човек, който няма да ви върне парите в срок, и това ще ви изнерви още повече. На работното място не влизайте в излишни обяснения. Повече действайте, отколкото да говорите.

БЛИЗНАЦИ

Искате да е на вашето

Луната е във вашия знак и ви прави доста емоционални. Склонни сте да изпадате в крайности, да мислите крайно и да не се уповавате на баланса по никакъв начин. Иска ви се всичко да се случва веднага, по вашия начин и без да толерирате някой да изказва мнение за действията ви.

РАК

Пазете си силите

Вторник ви намира по-чувствителни и вътрешно напрегнати, макар отвън да изглеждате спокойни. Възможно е да се натоварите с чужди проблеми и така да разпилеете енергията си още преди обед. На работното място се заемете само с належащото. Не се нагърбвайте с чужди отговорности. Вечерта ще имате нужда от тишина и покой. Легнете си рано.

ЛЪВ

Не налагайте мнение

Денят е динамичен, но крие опасност да се впуснете в словесни битки, които няма да ви донесат нищо добро. Ще искате да убедите всички, че сте прави, но не всеки ще бъде готов да ви изслуша. Не всеки има и времето, и интереса за това. Дайте правото на свободна воля на хората. Ако днес натискате прекалено силно, ще срещнете съпротива.

ДЕВА

Подредете плановете

Вторник ви носи много задачи, доста разговори и дребни ангажименти, които ще изискват вашата бърза реакция. Проблемът е, че лесно можете да се разкъсате в няколко посоки и накрая да не довършите нищо качествено. Подредете програмата си още сутринта и се придържайте към плана. Вие сте майстори в тази дейност.

ВЕЗНИ

Мерете си приказките

Днес една прибързана дума е способна да обърка отношения, които дълго сте градили с търпение. На работното място избягвайте иронията, двусмислените реплики и опитите да се харесате на всички. Денят е по-напрегнат в общуването и изисква повече такт. В личен план не повдигайте стари теми, които носят огорчение.

СКОРПИОН

Не усложнявайте нещата

Станали сте доста подозрителни напоследък. Търсите скрит смисъл дори там, където всичко е ясно. Подобна нагласа може да ви отведе в погрешна посока и да ви накара да се усъмните излишно в думи и намерения на хора около себе си. В личния живот е хубаво да не превръщате дребна забележка в голям конфликт.

СТРЕЛЕЦ

Овладейте емоциите

Днес хората около вас ще ви провокират по-често от обикновено и ще ви карат да реагирате веднага, без да сте помислили преди това. Не се хващайте за всяка дума. На работното място ще ви бъде нужно повече търпение в разговорите и повече точност в уговорките. Вечерта търсете разтоварване, а не спорове.

КОЗИРОГ

Подредете графика

Вторник може да ви натовари с повече задачи, отколкото сте готови да поемете на този етап. Именно затова е важно да не се хвърляте във всичко едновременно. На работното място ще се справите добре, ако следвате предварителен план. Не прехвърляйте нервността си върху близките. Те не са причина за напрежението ви.

ВОДОЛЕЙ

Твърде много говорите

Днес имате нуждата и желанието да се изразявате свободно. Да казвате онова, което мислите, без да се съобразявате дали ще нараните някого, дали ще накърните нечие достойнство или пък ще прекрачите някакви недопустими граници. Просто говорите и не мислите. Може би това ще ви създаде доста проблеми.

РИБИ

Добра енергия

Вторник може да ви направи по-раздразнителни у дома и по-чувствителни към всяка дребна забележка. Напрежението ще идва не толкова от хората около вас, колкото от вътрешната ви умора. На работното място не бързайте да спорите. В личен план си дайте почивка от шумни разговори и ненужни обяснения. Легнете си рано.

Хороскоп за родените на 24 март – Честит рожден ден! През следващата една година ще трябва по-често да отсявате важното от маловажното и да не разпилявате сили в много посоки едновременно. Ще имате възможности за движение напред, но успехът ви ще зависи от начина, по който общувате и защитавате интересите си. Годината ви учи на търпение, точност и по-зрели решения.

Тодор Емилов-Тео