Къде ще спира токът във вторник, 24 март

В периода 24.03.2026 г. – 25.03.2026 г., от 8:15 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: с. Градина, с. Полски Сеновец и МТП 12 Полски Сеновец Цетин България ЕАД.

На 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Александър Бурмов № 1, ул. Камен Зидаров № 2.

На 24.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица: ул. Панайот Цвикев №80. Фирми: Феровиере ООД, ЕТ Макс-Пламен Матев, Спектър 68 ЕООД, Автокомерс ООД, Термкомфорт ЕООД, ДКЦ ЕООД.

В периода 24.03.2026 г. – 25.03.2026 г., от 8:15 ч. до 9:00 ч., от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: БКТП Кишлика Полски Сеновец, ФЕЦ ЕЛИТ-94 ЕООД, МКТП ТЕЦ Хидротест П. Сеновец и СОЛАР 03 ЕООД.

В периода 24.03.2026 г. – 26.03.2026 г., от 8:30 ч. до 10:00 ч., от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище. Община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Куцина.

В периода 24.03.2026 г. – 27.03.2026 г., от 9:30 ч. до 16:30 ч., поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново, с. Балван – абонатите захранени от СТП 1 Балван.