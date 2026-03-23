“Локомотив” (Горна Оряховица) обяви официално завръщането на Сашо Ангелов, специалистът проведе първа тренировка

Сашо Ангелов бе обявен официално като новият старши треньор на “Локомотив” (Горна Оряховица). На страницата си в социална мрежа клубът пусна снимка на специалиста и съобщи, че е започнал работа с футболистите в добро настроение и висока мотивация преди предстоящите двубои от първенството.

Сашо Ангелов се завръща в родния си клуб, като наследява на поста подалия оставка Кириакос Георгиу. За последно наставникът води до септември миналата година ФК “Севлиево”, с който влезе във Втора лига. Любопитно е, че в севлиевският тим той бе наследен от Николай Панайотов, който пък бе начело на горнооряховските “железничари” до средата на есенния полусезон. Сашо Ангелов става четвъртия старши треньор на “Локомотив” през този шампионат. След Панайотов, отборът бе поет от Ивайло Станев, а през зимната пауза от Кириакос Георгиу.

Сашо Ангелов е юноша на “Локомотив”, играе като защитник от 1986 до 1993 г. за тима. Носител на Купа Интертото през 1992 г.

За националния отбор дебютира на 10 април 1991 срещу Дания (1:1, в Одензе), изиграл е 11 мача. Води “Чумерна” /Елена/ от 2006 до 2008 г. и печели първенството на Северозападната Трета лига, след което става старши треньор на “Етър 1924” /В. Търново/. Старши треньор е на “Ботев” /Враца/ от 2009 до 2011 г. Шеф е ДЮШ на “виолетовите” от 2012 до 2013 г., а от 2013 г. е и старши треньор на първия отбор. От 1 юли 2014 г. е старши треньор на завърналия се в професионалния футбол след 10- годишно отсъствие “Локомотив” /Горна Оряховица/. През 2016 г. е отново старши треньор на “Етър ВТ”, а след това се завръща като старши треньор на “Ботев” /Враца/ от ноември 2016 г. до ноември 2019 г. На 1 септември 2021 г. поема Янтра 2019 /Габрово/, а на 26 септември 2022 г. напуска. От 18 октомври 2022 до 3 април 2023 г. е старши треньор на “Добруджа” /Добрич/. През декември 2023 г. Сашо Ангелов поема ФК “Севлиево”. Под негово ръководство “сините” станаха първенец на Северозападната Трета лига за сезон 2024/25 г. и спечелиха историческа промоция за Втора лига, връщайки севлиевския футбол обратно при професионалистите след 12-годишна пауза…На този етап от “Локомотив” не са съобщили за промени в спортно- техническия щаб, с който работи Кириакос Георгиу.