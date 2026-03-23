Местно училище домакинства регионален форум за грамотността и подготовката за НВО

ПГСАГ „Ангел Попов“ беше домакин на регионалния междуучилищен форум „Аз успявам!“, посветен на грамотността, мотивацията и подготовката за Националното външно оценяване в края на Х клас и Държавен зрелостен изпит.

Събитието обедини ученици и учители от три професионални гимназии – ПГСАГ „Ангел Попов“, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ в Горна Оряховица и ПТГ „Васил Левски“ в железничарския град.

Участниците се събраха, за да докажат, че българският език може да бъде не просто учебен предмет, а арена за идеи, емоции и истинско преживяване. Форумът беше открит в тържествена атмосфера в театралния салон на гимназията. В своето приветствие директорът на ПГСАГ „Ангел Попов“ д-р Евгения Илиева подчерта значението на грамотността и езиковата култура като основа за успешната професионална реализация на младите хора.

След официалната част трите гимназии се представиха и споделиха своя опит в работата по проекта. Учениците от X клас влязоха в състезанието в отбори „НВО Покорителите“, „НВО Стратезите“ и „НВО Успелите“, като във всеки отбор имаше по двама представители от участващите училища – идея, която донесе свежо взаимодействие и нови приятелства. Играта Kahoot превърна салона в динамична, шумна и цветна състезателна арена. Въпросите по български език и литература бяха предизвикателни, бързи, с вариативност от граматика до литературни интерпретации. С всяко следващо ниво напрежението растеше, а смехът, емоциите и аплодисментите доказаха, че ученето може да бъде и забавно, и мотивиращо. Участниците показаха невероятна реакция, стратегическо мислене и истински спортен дух.

За зрелостниците организаторите бяха подготвили специална игра – „Стани успешен!“,

своеобразна аналогия на популярния телевизионен формат „Стани богат“, но с фокус върху богатството от знания. Участваха два отбора – „ДЗИ Мастърс“ и „ДЗИ Експертите“, които отговаряха на 15 въпроса. Във всеки отбор имаше по двама участници от всяка гимназия. Въпросите проверяваха езиковата култура, познаването на художествени текстове, логическо мислене и зрелост за справяне в ситуация, наподобяваща матура, и бяха измислени от ученици, които също са част от проекта.

Публиката участваше активно – шушукаше, притаяваше дъх, обсъждаше варианти, а понякога и се подсмихваше на триковете, скрити в задачите.

„ДЗИ Експертите“ и „ДЗИ Мастърс“ получиха бурни аплодисменти, защото играта не беше просто съревнование, а демонстрация на увереност, знания и спокойствие под напрежение.

Една от най-емоционалните и забавни части на форума, моментът, който обедини всички, беше кръстословицата за публиката. Учители, ученици, гости – всички се включиха с желание, а салонът се превърна в шумна и усмихната мозъчна лаборатория.

Михаил МИХАЛЕВ