ТАБЛА ЗА НЕЗРЯЩИ
Общество

Незрящи премериха сили в турнир по табла

Галина Георгиева 19 четения 0 Comments

ЕЖЕГОДНИЯТ ТУРНИР ПО ТАБЛА ЗА НЕЗРЯЩИ СЪБРА ЕНТУСИАСТИ В КЛУБА НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Съревнованието се организира по повод празника на града – 22 март, от Териториална организация Велико Търново към Съюза на слепите в България в партньорство с Община Велико Търново и Лайънс клуб „Янтар – Велико Търново“.

В спортната надпревара се включиха 12 участници.

След оспорвани игри призовите три места спечелиха Върбан Михайлов от Териториална организация – Горна Оряховица, Иван Ангелов и Валери Николов, и двамата от ТО – Велико Търново.

Гост на събитието беше Росица Димитрова, началник на социалния отдел в Общината.

Най-добрите играчи получиха медали и купа.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

