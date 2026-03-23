Областният управител срещна ректорите на петте висши училища от Великотърновска област с посланика на Швейцария Н.Пр.Пиер Хагман

Дискутирани бяха инициативи, приоритети и идеи в ресор „Образование“

Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново се срещна с посланика на Конфедерация Швейцария у нас Н.Пр.Пиер Хагман.

По повод визитата на 23 март, в Областна администрация бяха поканени ректорите на петте висши учебни заведения в региона- проф.Димитър Димитиров – ректор на Великотърновския университет, доц.д-р Анна Иванова- заместник ректор на ВТУ по международните въпроси, бригаден генерал Станчо Кайков – началник на Националния военен университет, доц.Марин Маринов- ректор на Стопанската академия в Свищов. Срещата уважиха доц.д-р Весела Иванчева-ръководител на филиала на Варненския медицински университет, доц. Диан Хаджийски от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, д-р Даниел Илиев-директор на МОБАЛ „Д-рСтефан Черкезов“ и началникът на Регионалното управление на образованието Здравка Минчева.

В срещата участваха Иван Маринов-Заместник областен управител и Анелия Недева-Главен секретар на Областна администрация-Велико Търново.

Областният управител направи презентация на Великотърновския регион, а след това бяха дискутирани инициативи, приоритети и идеи в ресор „Образование“.

Ректорите представиха учебните заведения, както и стратегиите и проектите, по които работят.

Н.Пр.Пиер Хагман говори за Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Той обясни, че вторият швейцарски принос възлиза на 92,5 млн. швейцарски франка и цели намаляване на икономическите и социални различия в ЕС. Програмата, стартирала активно след 2022 г., се фокусира върху научни изследвания, иновации, здравеопазване, сигурност и опазване на околната среда, като средствата се усвояват до 2029 г..

Целта е подкрепа за икономически растеж, подобрение на социалните услуги, сигурност и екологични инициативи.

Дипломатът сподели, че програмата се фокусира върху области като изследователска дейност, иновации, дуално обучение, здравеопазване и насърчаване на участието на гражданското общество.

Тази програма е продължение на успешното сътрудничество от първия швейцарски принос, като предвижда засилване на двустранните отношения между България и Швейцария.

По време на срещата ректорите и посланика си размениха сувенири за спомен. Областният управител връчи на Н.Пр.Пиер Хагман златна перпера – реплика на монета, сечена по времето на цар Иван Асен II.