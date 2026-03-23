Общоградски турнир по редене на пъзели предстои във Велико Търново

Предизвикателство за любопитните и сръчните отправя Сдружение „Движение на просветителите“.

На 29 април във Велико Търново ще се проведе общоградски турнир по редене на пъзели, организиран от сдружението. Събитието е част от традиционната културна програма на „Фоайе на книгата“ и е подкрепено от Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“.

Турнирът ще се проведе в отборен формат, като всеки отбор ще се състои от двама ученици. Състезанието е разделено в две възрастови групи и има за цел да насърчи логическото мислене, екипната работа и интереса към книгите.

Специално изработените пъзели за турнира изобразяват сградата на библиотеката и образа на възрожденския писател и общественик Петко Р. Славейков.

Преди финалния етап се предвижда в училищата да се провеждат вътрешни училищни турнири, чрез които ще бъдат излъчени участващите отбори. Така повече ученици ще имат възможност да се включат активно в инициативата.

Целта на организаторите от „Движение на просветителите“ е чрез инициативата да съчетаят играта, знанието и културата, превръщайки турнира в празник на любознателността и творческия дух на младите хора в старата столица.

Ана РАЙКОВСКА

