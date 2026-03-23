От 1175 до 1770 евро са новите кметски заплати в община Велико Търново

Между 1175 и 1770 евро ще получават кметовете в община Велико Търново със задна дата от 1 януари 2026 г. Основните им месечни възнаграждения ще бъдат гласувани в края на месец март на редовната сесия на местния парламент.

С министерско постановление от 2010 г. те не могат да бъдат по-високи от заплатата на министър.

Както и в предишни години, размерът на заплатите на кметовете зависи от броя на жителите в населеното място, като се започне от кметство с население над 2500 души до малко село с жители от 100 до 310 души.

Най-много ще взема кметът на Дебелец – 1770 евро, което е с около 85 евро увеличение спрямо миналогодишната заплата.

Следват кметовете на Килифарево – 1545 евро, Ресен – 1485 евро, и Самоводене – 1420 евро.

Кметовете на Беляковец, Водолей, Леденик, Присово, Пчелище и Шемшево ще получават по 1360 евро.

В следващата група – кметства с население от 311 до 450 души, спадат Балван, Ново село и Церова кория, съответно кметовете им ще вземат месечно по 1280 евро.

10 са селата в общината, в които населението е до 310 души по постоянен адрес – Арбанаси, Вонеща вода, Къпиново, Малки чифлик, Миндя, Никюп, Плаково, Русаля, Хотница и Шереметя. Техните кметове ще вземат и най-малко в сравнение с колегите си – по 1175 евро.

Ана РАЙКОВСКА

