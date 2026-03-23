Отлагат датата за награждаване в национален конкурс заради наплив на участници
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА „ИСТОРИЯТА ОЖИВЯВА“,
Приемането на творби за конкурса приключи.
Щастливи сме от големия интерес, който предизвикахме сред ученици и преподаватели от всички краища на страната.
Тече процедура по оценяване на получените стотици материали.
Във всяка от категориите журито е изключително затруднено поради големия брой почти равностойно представени участници.
Това налага да бъде отложен срокът за обявяване на резултатите и награждаването на участниците, което ще се състои на 31.03.2026 г. от 13:00 часа!
Очаквайте информация за резултатите възможно най-скоро!