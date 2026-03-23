Празника на яйцето
Празникът на яйцето е на 2 май, приканват изложителите да си запазят места

Община Павликени се готви за Празника на яйцето и обещава тази година да е още по-пъстър, вкусен и привлекателен.

Определена е и датата – 2 май, а мястото на провеждане е парк „Кирил Ракаров“.

Поканени са всички занаятчии, творци и производители да се включат в празничния базар и да представят своите изделия пред хиляди посетители от цялата страна. Това е чудесна възможност за тях да достигнат до нови клиенти, да популяризират своята дейност и да станат част от една обичана традиция.

Тъй като местата са ограничени, а интересът е голям, изложителите, които искат да бъдат част от магията на празника, са призовани да побързат със заявката си за участие, а срокът е 24 април.

Сн. АРХИВ

