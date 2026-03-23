„Прогресивна България“ представи листата си пред пълна зала в музей „Възраждане и Учредително събрание“

Коалицията тръгва със заявка за реформи и демонтаж на олигархичния модел на управление

В музей „Възраждане и Учредително събрание“, където преди повече от век е поставено началото на българската държавност, коалиция „Прогресивна България“ представи официално листата си с кандидат-депутати за 4 МИР – Велико Търново. Събитието се състоя на 23 март вечерта и изпълни със симпатизанти и съмишленици историческата зала.

Изборът на локация не беше случаен. Той е свързан с идеята за връщане на принципите към законността и интитуционалността.

Водачът на листата проф. д-р Янка Тянкова посочи, че „Прогресивна България“ ще се бори за ограничаване на корупционните практики, задържане на икономическата активност в страната и създаване на по-добри условия за младите хора.

По думите й кандидатите познават отлично проблемите във Великотърновска област, тъй като всички те живееят и работят в региона. Подчерта, че сред тях има експерти в своята сфера, които досега не са се занимавали с политика и са изградили кариера с неуморен труд и изцяло благодарение на своите умения, образование и компетенции. Други пък имат зад гърба си мандати като кметове, общински съветници и председатели на местни парламенти, което е ценен управленски ресурс, изтъкна тя.

„Листата се състои от 16 граждани, които ги обединяват това, че имат куража, мъжеството, смелостта и доблест да застанат срещу вас – за да кажат – „Ние поемаме гражданската отговорност да Ви представляваме достойно в следващото Народно събрание“, давайки си сметка в какъв изключително труден период е държавата ни“, заяви проф. д-р Тянкова.

По време на събитието акцент бе поставен и върху дигитализацията и контрола върху публични средства. Минко Дудев, който е част от икономически екип на коалицията, и българин с професионален опит в международни технологични компании, даде пример с внедряването на системи за анализ на обществени поръчки.

„В листата на „Прогресивна България“ има хора, които са експерти и лидери. Проф. Тянкова и колегите ще работят за бъдещето на младите хора и всички българия. Моята експертиза е свързана с технологиите и иновации. Акцент е програмата е Сигма AI. Това е система, която може да проверява обществените поръчки. Такива системи вече съществуват във Великобритания, Нидерландия и Естония, с много добри резулати. При нас ефектът ще е още по-голям, ще ограничи драстично проблемите“, заяви Дудев.

В подкрепа на коалицията се включи и д-р Тихомир Стоев, кардиолог и носител на награда от инициативата „Лекар на годината“. Той определи програмата на „Прогресивна България“ като амбициозна, но постижима и необходима за развитието на страната ни.

В хода на представянето на листата беше припомнена и програмната рамка, представена на 19 март в София от лидерa на коалицията ген. Румен Радев. В нея акценти са ключови реформи в управлението, демонтаж на олигархичния модел и ограничаване на влиянието на икономически зависимости в политиката.

Кандидат-депутатската листа на „Прогресивна България“ за 4 МИР – Велико Търново:

Проф. д-р Янка Тянкова – юрист, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Георги Александров Чакъров – икономист, кмет на община Полски Тръмбеш Доц. д-р Диана Димитрова – психолог, преподавател и бивш директор на медицинския филиал във Велико Търново Д-р Александър Узунов – политолог, главен асистент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Валентин Гечевски – военен авиониженер Михаил Петров Ганев – световен шампион по борба и бивш кмет на Община Златарица Кристина Върбанова – юрист Теменужка Тодорова – социален работник, директор на Дневен център за деца с увреждания Александър Панчев – адвокат Сашка Минчева – медицински специалист Цветан Досев – икономист, кмет на село Камен Рени Велкова – педагог, директор на училище Петър Димитров – инженер, мениджър проекти Калин Тодоров – инженер в сферата на телекомуникациите Теодор Пуйков – мениджър корпоративни продажби Марин Богомилов – икономист, председател на кооперация

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката