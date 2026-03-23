Таланти от пет школи се забавляваха на футболен празник в ДКС „В. Левски“

В деня на празника на старопрестолния град Велико Търново, успешно се проведе детският турнир по футзал „Велико Търново“ U11.

Събитието бе организирано съвместно от Аматьорската футболна лига, Българския футболен съюз и Община Велико Търново и привлече десетки млади състезатели и техните родители, които споделиха отлични впечатления и заявиха желание за участие в бъдещи футзал надпревари.

В ДКС „Васил Левски“ бяха изиграни осем динамични и емоционални срещи между отборите на ФК „Етър ВТ“, ОФК „Локомотив /Горна Оряховица/, ФК „Левски“ /Лясковец/, ОФК „Павликени“ и ФК „Ботев-Дебелец“. Въпреки че турнирът бе с демонстративен характер и без крайно класиране, младите футболисти показаха завидна мотивация, спортсменство и любов към играта. Всички участници получиха медали, млечни напитки и подаръчни пакети със сладки и солени изделия, осигурени от Община Велико Търново, Лактима Балкан и Ресторанти Bianco.

В турнира се включиха и състезатели от Футзал Клуб „Етър“ – Христо Марков, Андрей Петров, Теодор Иванов и Ростислав Данчев, които демонстрираха пред децата спецификите на футзала и разликите с класическия футбол, като се включиха активно и в церемонията по награждаването.

Официални гости на събитието бяха Георги Недев – заместник-кмет „Спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики“, Камен Алексиев – председател на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново, Петко Павлов – директор на ОП „Спортни имоти и прояви“, и Александър Карачолев – директор на ДКС „В. Левски“.

Георги Недев изрази удовлетворението си от отличната организация и благодари на Българския футболен съюз за доверието и партньорството в развитието и популяризирането на спорта сред подрастващите.

Турнирът затвърди значението на футзала като достъпна и атрактивна форма за развитие на младите футболни таланти в България.