Учредяват национална литературна награда „Емилиян Станев“

По идея на сдружението „Движение на просветителите“ през 2027 г. ще бъде учредена национална награда за литература „Емилиян Станев“.

Новината бе съобщена по време на литературния салон „Приятели на словото“, организиран от сдружението.

Предстои да бъде създаден Инициативен комитет, който ще включва знакови лица за българската литература, изкуство и журналистика, общественици.

Отличието ще бъде посветено на 120-годишнината от рождението на големия писател и класик на съвременната българска литература, която ще бъде отбелязана през следващата година.

Целта на наградата е да насърчава съвременните автори, да откроява стойностните литературни постижения и да поддържа жив духа на българското слово. Инициативата е насочена както към утвърдени имена, така и към нови гласове в литературата.

През следващите месеци ще бъдат обявени регламентът, категориите и съставът на журито, което ще оценява творбите. Амбицията на организаторите е тази литературна награда да се утвърди като една от най-престижните в страната.

Ана РАЙКОВСКА