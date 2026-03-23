награда Емилиян Станев
Учредяват национална литературна награда „Емилиян Станев“

Ана Райковска 50 четения 0 Comments

По идея на сдружението „Движение на просветителите“ през 2027 г. ще бъде учредена национална награда за литература „Емилиян Станев“.

Новината бе съобщена по време на литературния салон „Приятели на словото“, организиран от сдружението.

Предстои да бъде създаден Инициативен комитет, който ще включва знакови лица за българската литература, изкуство и журналистика, общественици.

Отличието ще бъде посветено на 120-годишнината от рождението на големия писател и класик на съвременната българска литература, която ще бъде отбелязана през следващата година.

Целта на наградата е да насърчава съвременните автори, да откроява стойностните литературни постижения и да поддържа жив духа на българското слово. Инициативата е насочена както към утвърдени имена, така и към нови гласове в литературата.

През следващите месеци ще бъдат обявени регламентът, категориите и съставът на журито, което ще оценява творбите. Амбицията на организаторите е тази литературна награда да се утвърди като една от най-престижните в страната.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Изтеглиха с жребий двойка от В. Търново за ин витро финансиране

Галина Георгиева 548 четения 0

Програма за честване на 112-та годишнина от обявяване независимостта на България

БОРБА БГ 5397 четения 0

31 клуба от цялата страна идват в събота за „Болярско надиграване“

БОРБА БГ 148 четения 0

