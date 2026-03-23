“Умна” превръзка за рани отделя антибиотици при наличието на бактерии

Учени от университета “Браун” в САЩ са разработили “интелигентна” превръзка за рани, която отделя антибиотици само при наличието на вредни бактерии, пише сп. “Сайънс адвансис”.

Новият материал представлява хидрогел с антибиотик, който се поставя върху раната под обикновена превръзка. Механизмът се основава на реакцията с ензимите бета-лактамази, произвеждани от много патогенни бактерии.

Когато тези ензими са налице, те разрушават структурата на хидрогела. В резултат на това материалът се разпада и освобождава антибиотика, който се намира в него. При липсата на вредни бактерии хидрогелът остава цял и задържа лекарството вътре.

Според изследователите подобна избирателна способност е особено важна. Тя позволява да се въздейства само върху опасните микроорганизми, без да бъде нарушавана нормалната микрофлора на кожата. Освен това, антибиотиците не се изразходват, без да има необходимост, което може да намали риска от развитие на резистентност на бактериите към лекарствата.

Лабораторни експерименти са показали, че хидрогелът се разрушава само в присъствието на бактерии, произвеждащи бета-лактамази. При контакт с безвредни микроорганизми материалът остава стабилен и не освобождава антибиотик дори при продължително въздействие.

Допълнителни тестове са показали, че еднократното прилагане на подобна превръзка може напълно да елиминира бактериалната инфекция при ожулвания. Новият материал дори се е оказал по-ефективен от някои съществуващи антимикробни превръзки.

Авторите на изследването смятат, че подобни системи за доставка на лекарства могат да се превърнат в нов подход към лечението на рани. Те позволяват прецизно прилагане на антибиотици, ускоряват заздравяването и едновременно с това намаляват тяхното прекомерно използване – един от основните фактори за появата на резистентни към лекарства бактерии.

