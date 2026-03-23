Втори ранен прием за курсанти обяви НВУ, има 67 свободни места

Втори ранен прием за учебната 2026/2027 година обяви Националният военен университет „Васил Левски”. Свободните места са 67, в 7 военни специализации.

Най-много места има в „Полева артилерия” – 21. Следват 14 места в „Артилерийско инструментално разузнаване” и 10 в „Инженерни войски”.

В останалите специализации незаетите места са под 10. Във „Военни комуникационни и информационни системи” има 8, във „Войски за ядрена, химическа, биологична защита и екология” са 7, във „Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и киберсигурност)” местата са 6. Само едно място има в „Електронно разузнаване и електронна война”.

Общо 12 са военните специализации редовен прием, по които ще се обучават курсантите през следващата учебна година.

Ана РАЙКОВСКА