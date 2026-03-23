понеделник, март 23, 2026
Последни:
ранен прием
Водещи новиниОбразование

Втори ранен прием за курсанти обяви НВУ, има 67 свободни места

Втори ранен прием за учебната 2026/2027 година обяви Националният военен университет „Васил Левски”. Свободните места са 67, в 7 военни специализации.

Най-много места има в „Полева артилерия” – 21. Следват 14 места в „Артилерийско инструментално разузнаване” и 10 в „Инженерни войски”.

В останалите специализации незаетите места са под 10. Във „Военни комуникационни и информационни системи” има 8, във „Войски за ядрена, химическа, биологична защита и екология” са 7, във „Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и киберсигурност)” местата са 6. Само едно място има в „Електронно разузнаване и електронна война”.

Общо 12 са военните специализации редовен прием, по които ще се обучават курсантите през следващата учебна година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *