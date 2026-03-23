Задържаха мъж, ударил и ограбил съгражданин

За броени часове служители на РУ – Г. Оряховица установиха извършител на грабеж .

Сигнал за случая е получен на 22 март около 19,30 ч. По първоначална информация 46-годишен мъж от железничарския град е бил ударен от свой познат, който след това му отнел мобилен телефон, грейка, пари и документи.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е негов 43-годишен съгражданин. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Потърпевшият е прегледан в Спешна помощ и освободен за домашно лечение. Започнато е досъдебно производство.

Разследването се води под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.