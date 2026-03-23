Зрелищен мач и дъжд от голове на стадион „Христо Ботев“ в Дебелец

Единайсет гола си отбелязаха отборите на „Ботев-Дебелец“ и ФК „Недан“ /Недан/ в среща от 11-я кръг в първенството на Елитната областна футболна група.

Съперниците играха открит футбол, а домакините гониха в резултата до последния съдийски сигнал, дошъл при 5:6.

Ивайло Илиев и Пламен Кожухаров дадоха аванс на гостите в 5- ата и 7- ата минути. В 16- ата Мартин Душков намали на 1:2 и този резултат се запази до 39- ата минута, в която Пламен Кожухаров вдигна на 1:3.

Мартин Душков върна надеждите на дебелчани след час игра, бележейки за 2:3, но почти веднага след това Пламен Кожухаров и Християн Кожухаров доведоха нещата да 2:5. След 80- ата минута настъпи нова размяна на попадения.

Първо Йордан Йорданов намали на 3:5, но веднага след това Пламен Кожухаров вкара четвъртия си гол в мача за 3:6.

До края Нанко Методиев и Симеон Иванов върнаха още два гола за 5:6, а Виктор Петров си заработи втори жълт и червен картон в последните секунди и остави дебелчани с десет души…

