15- годишните етърци удариха „Черно море“, U17 паднаха от ЦСКА след обрат

Шест попадения се вкараха юношите до 15 години на „Етър ВТ“ и „Черно море“, в среща от поредния 21-и кръг на елитната група. Обрати в резултата и красиви попадения видя публиката на изкуствения терен „Трифон Иванов“. „Моряците“ поведоха в резултата, след като още в 19-ата минута Момчил Тодоров прати топката в мрежата на Венелин Бараков за 0:1. Отговорът не етърци бе мълниеносен и само след 7 минути Ивайло Бобев изравни, а веднага след това Денислав Еков направи пълен обрат с попадение за 2:1.

Това стъписа гостите и в 38-ата минута те получиха трето попадение, след като се разписа Цветомир Цанков. После играта продължи с атаки към двете врати, докато дойде 65-ата минута, в която Борис Тодоров от „Черно море“ върна интригата с гол за 3:2. „Етър ВТ“ обаче не позволи каквито и да е изненади – седем минути по-късно Хуан-Андрес Руменов сложи точка на спора и затвърди „виолетовия“ успех на 4:2.

Победата затвърди тима на 12-ото място с 15 точки, като има и мач по-малко от съперниците. В четвъртък от 13:30 ч. в отложения си мач великотърновци приемат последния в класирането „Академик“ (Пловдив), а в неделя им предстои гостуване на намиращия се точно пред тях „Славия“.

Юношите на „Етър ВТ“ до 17 години изпуснаха да вземат точки срещу ЦСКА в 20-ия кръг от първенството на елитната група. „Виолетовите“ водеха срещу столичани с 1:0 до 56-ата минута, но допуснаха обрат. Мачът на изкуственият терен „Трифон Иванов“ започна с ранен гол, като още в 11-ата минута точен бе капитанът Виктор Иванов.

В герой за гостите се превърна нападателят Георги Стефанов. Той успя да изравни в 56-ата минута, а в 67-ата се разписа отново за крайното 1:2. Етърци са на 13-ата позиция с актив от 12 точки, а непосредствено зад тях са „Хебър“ с 11 и „Спартак“ (Плевен) и „Фратрия“ с по 10. Битката до края на първенството ще е жестока. В следващия кръг в събота от 15:00 ч. „Етър ВТ“ U17 гостува именно в Пазарджик.

„Виолетовите“ U16, които играят в първата осмица на своята елитна група, гостуваха на „Академик“ в Пловдив и загубиха с 2:0. Тимът е на седмо място с 16 точки, а в неделя, 29 март, приема от 12:30 ч. лидера „Лудогорец“, който няма загуба до момента.