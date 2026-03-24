Престижни отличия за деца от Павликени в национален конкурс

Млади изпълнители от гр. Павликени, обучаващи се в Народно читалище „Братство 1884″, се представиха блестящо на XXVI Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, проведен в гр. Стара Загора, и завоюваха редица престижни отличия.

С почетно отличие и златен медал бяха удостоени Галия Станева (7 клас) и Бояна Дойкова (6 клас), които впечатлиха журито със своите изпълнения. Златен медал завоюва и най-малкият участник – Мартин Русанов (2 клас), който се представи изключително достойно. Със златен медал бе отличена и София Чекова (3 клас), която получи и специална награда – заснемане на клип от „Ария България”.

Дарина Костова (8 клас) получи диплом за отлично представяне, а Ивайла Бянова (5 клас) също се представи отлично и заслужава поздравления за своя труд и сценично присъствие.

Децата се обучават в Народно читалище „Братство 1884″ – гр. Павликени, с преподавател народната певица Десислава Дукова, която с професионализъм и отдаденост развива техния талант.

Тези успехи са не само заслужено признание за труда и постоянството на младите изпълнители, но и ярко доказателство, че българският фолклор продължава да живее и вдъхновява новите поколения. С талант, упоритост и любов към традициите, децата от Павликени прославят своя град и българската народна песен.