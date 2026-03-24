28-годишна жена е била пребита от съпруга си и майка си

Мъжът е задържан, защото е нарушил съдебна заповед за защита

 

Служители на РУ – Свищов задържаха 34-годишен мъж, нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие. На 23 март около 20,00 ч. съдействие в полицейското управление е потърсила 28-годишна от Свищов. Тя обяснила, че й е бил нанесен побой от нейната майка и съпругът й.  Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че същата вечер е възникнал скандал между тъжителката, майка й и мъжът и, който е прераснал в побой.

С деянието 34-годишният мъж е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие. След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА

