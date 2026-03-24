60 години от смъртта на Йордан Кулелиев – забележителен краевед, дарител и заклет трезвеник

Йордан Кулелиев е сред най-почитаните и обичани общественици, просветители и книжовници, един от водещите местни учители, публицисти, историографи, краеведи.

Роден е в Търново на 4 януари 1877 г. в семейството на Христо Белчев и Еленка Рашкова. В първо отделение учи в къщата на брата Паница при църквата „Света Богородица”, а по-късно в Мъжката гимназия „Св. Кирил”, в Търновската духовна семинария и като стипендиант в Спасовитанската семинария до Москва и в Киевската духовна семинария.

След завръщането си в България става учител и отдава 32 години от своя живот на учителското поприще. Деен член на настоятелството на читалище „Надежда”, председател на просветния комитет и лектор (изнася сказки, голяма част от които са свързани с историята на родния край).

Повече от 15 години той е доброволен екскурзовод на музея. Автор е на книги и брошури за бележити годишнини и дейци, на много статии с педагогическо и историческо съдържание. Ръководи педагогически конференции, изнася реферати, организира културни мероприятия и участва в тях. В продължение на половин столетие той сътрудничи и редактира много столични и провинциални вестници и списания – „Общински вестник В. Търново”, „Днес“, „Литературен глас“, сп. „Великотърновски епархийски вести” и др. Автор е на 8 книги.

Съвременната историография не би била това, което е без неговото апостолско дело. Статиите и книгите му, посветени на исторически събития и дейци, съхраняват съществени моменти от миналото на Търново, като преди всичко изпъкват проучванията му за развитието на учебното дело в града.

Йордан Кулелиев е един най-активните общественици в родния си град. Член е на Българския учителски съюз, председател на Великотърновското околийско учителско дружество, ръководител на червенокръсткото въздържателно дружество, секретар на клона на Съюза за закрила на децата, секретар е на дружеството „Отец Паисий“, член на Управителния съвет на Червения кръст, сътрудник на дружество „Радост“, председател на есперантско дружество „Лумо“ и др.

Идеята му за трезвеност среща почитатели и подражатели сред възрастни и ученици. По негова инициатива през 1924 г. е основано Великотърновското въздържателно дружество „Обнова“, а по-късно е председател на Гражданското въздържателно дружество „Светлина“.

През 1963 г. при основаването на ВПИ „Кирил и Методий” Йордан Кулелиев подарява цялата си лична библиотека, като вписва името си сред родолюбивите търновски дарители. Целият си архивен материал записки, събирани сведения и ръкописи подарява на ОДА, Велико Търново, където се създава фонд „Йордан Кулелиев”.

Умира на 23 март 1966 г.

Видни български общественици и историци оценяват високо делото му. Иван Дуйчев пише: „Радвам се, че В. Търново има свои историци като Кулелиев, които проучват така грижливо неговите старини”.

По информация от РБ „П. Р. Славейков“