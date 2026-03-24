Апаши издълбали 11 кратера в земята, за да измъкнат меден проводник

Дръзки апаше са издълбали 11 кратера в земята, за да измъкнат меден проводник. Служители от РУ-Елена разследват кражбата на около 70 метра многожилен меден проводник за трансфер на мобилен интернет и телефон от землището на с. Горско ново село. Според получен сигнал, деянието е извършено в периода 22-23 март.

Взломна кражба на медни съдове, домашна ракия и друго имущество от жилище в с. Морава разследват служители на РУ – Свищов. Посегателството е извършено на 22 срещу 23 март, чрез повреждане на дограма. Извършен е оглед.

Криминалисти от Свищов издирват апаши, задигнали гориво от лек автомобил. Сигнал за случая е получен в понеделник. По данни на тъжителя автомобилът е бил оставен в гараж пред жилище в с. Морава.

По трите случая са започнати досъдебни производства.

Веселина АНГЕЛОВА