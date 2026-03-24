Асен Василев се срещна с ЖП синдикалисти на гара Горна Оряховица

“От 2022 г. се борим България най-сетне да има нормални железници. Средствата бяха осигурени, новите влакове идват. Сега е време за следващата стъпка – нормално разписание, бързи междуградски връзки и край на схемите, в които държавата подарява гарантирани приходи на фирми без опит.”

Това заяви лидерът на “Продължаваме Промяната” Асен Василев, който заедно с водача на листата на ПП-ДБ във 4 МИР Велико Търново Йордан Терзийски и кандидати от листата се срещна с представители на синдикатите на БДЖ “Пътнически превози” на гара Горна Оряховица.

Василев акцентира върху важността на модернизирането на железопътния транспорт за развитието на северна България и в частност на Горна Оряховица, като транспортен и логистичен център в региона.

Асен Василев и местната структура на “Продължаваме Промяната” изслушаха проблемите и идеите на железничарите и се разбраха да продължат диалога и сътрудничеството в името на общите цели- модернизация на инфраструктурата, подмяна на подвижния железопътен състав и достойно заплащане на служителите в железниците.