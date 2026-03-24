Даниел Димитров и Бисер Алексиев бележат за успех на лясковчани в Сухиндол

„Левски“ /Лясковец/ спечели с 1:2 гостуването на „Лозен 1924“ /Сухиндол/ от 11- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група и излезе на трета позиция в класирането, с една точка повече от съперника си. Получи се интересен двубой, в който домакините създадоха достатъчно голови възможности, за да не го загубят, но реализираха само една. Доскорошният голмайстор на сухиндолци Даниел Димитров откри резултата в 28- ата минута в полза на лясковчани след асистенция на Радослав Рашев. В 53- ата Калоян Киров проби по фланга и центрира към Александър Спасов, който възстанови равенството- 1:1. Двайсетина минути по- късно Бисер Алексиев проби отбраната на „Лозен 1924“, след подаване на младия Веселин Ангелов и вкара за 1:2.  В класирането сухиндолци поделят четвърто- пето място с ФК „Недан“ с по 18 точки, а лясковчани са трети с 19 т. В следващия кръг „Лозен 1924“ гостува на втория „Изгрев 93“ /Царевец/, а „Левски“ приема „Ботев- Дебелец“.

 

