Хороскоп за сряда, 24 март: Можем да вземем важни решения, а в любовта денят е доста силен

Луната преминава от Близнаци в Рак. Периодът е благоприятен за разрешаване на междуличностни проблеми, за уреждане на нередности в дома и семейството. Лесно стигаме до сърцата на хората около себе си. Разбираме се великолепно. Можем да вземем важни решения, а в любовта денят е доста силен. Въпреки всички положителни неща, които ви се случват днес, не летете в облаците, а заемете своето място здраво стъпили на земята.

ОВЕН

По-пресметливи сте

Осъзнавайки каква е отговорността да влияете върху всички около себе си, в сряда действията ви са по-премерени. Отстрани изглеждате несигурни. Няма нищо такова. Просто обмисляте по два пъти всяко свое начинание. В следващите два до три дни сте по-умерени, вглъбени в себе си и пресметливи.

ТЕЛЕЦ

Благоприятни контакти

Очакват ви доста срещи и контакти, които осъществявате с желание и хъс. Денят ви няма да е никак лош, защото ви предлага възможности и шансове. Хората, с които се срещате, ви подсказват нови идеи. Будят мисълта ви за предстоящата пролет и за едно ново начало, което да осъществите през този сезон.

БЛИЗНАЦИ

Сами се предпазвайте

Продължавате да чувствате напрежение, въпреки че вече е неоправдано. В ден като този съдбата ви предоставя доста благоприятни ситуации, които да ви успокоят напълно. Избягвайте срещите с неприятни хора. Време е сами да започнете да се предпазвате от обстоятелствата в ежедневието си, които ви огорчават и затормозяват.

РАК

Отговорности

Луната навлиза във вашия знак и ви напомня, че е време за поемане на отговорности и доста напрежение. Превръщате се в център на внимание. Сега всеки ви пита за нещо, иска информация и съдействие от вас. Свикнете с мисълта, че в следващите два-три дни нещата стоят по този начин. Няма да имате свободно време за самите себе си.

ЛЪВ

Без инициативи

Време е да се вгледате в себе си и да осъзнаете причините, които ви водят до лошите мисли и състоянието на изолация, в което попаднахте от съвсем скоро. Сега имате възможност да се оставите на течението. Не поемайте никакви инициативи. Обърнете внимание на своята вътрешна хармония. Послушайте вътрешния си глас.

ДЕВА

Браво за успехите

Сряда ще бъде доста натоварена, но в същото време и невероятно успешна. Ще бъдете доволни от себе си, защото постигате всичко сами, без чужда помощ. Подкрепяни сте от колегите и партньорите, но подкрепа е едно, а помощ – съвсем друго. Затова и успехите ви са лични, заслужени единствено от вас.

ВЕЗНИ

Не пропилявайте шансовете

Действията ви през този ден са насочени главно да работите за повишение на заплащането си. Желанието ви да вдигнете месечния си доход добива вида на фикс идея. Не показвайте такава меркантилност, защото това може и да подразни хората наоколо. А шансовете ви за развитие са големи, не си струва да ги пропилявате.

СКОРПИОН

Големи възможности

Настъпва по-благоприятен период за вас. Чувствате прилив на нови идеи. Освежени сте. Така ще е и в следващите два-три дни. Действайте според обстоятелствата около себе си, за да сте в синхрон и с промените, които се случват наоколо. Възможностите ви са големи, не ги пропилявайте. Днес и любовта се хармонизира в живота ви.

СТРЕЛЕЦ

Забавяне

Навлизате в по-тих етап от тази седмица. Докато при някои други знаци сега започва период на бум, то при вас той вече приключи. Днес, както и в следващите два-три дни не предприемайте важни действия. Обърнете се към своя вътрешен свят и пренаредете приоритетите си там. Имате време за себеанализ.

КОЗИРОГ

Заложете на сигурното

Очаква ви успешен ден, който протича в хармония и разбирателство. Предупреждението обаче е да не се заемате с непосилни дела, които могат да ви костват пълен провал. Все още не им е дошло времето. И този миг ще настъпи, но засега е рано. Работете онова, в което сте сигурни, че ще свършите добре.

ВОДОЛЕЙ

Динамичен ден

Очаква ви динамичен и забързан ден. Организирайте задачите си още в първите часове, за да успеете да свършите всичко. Изведнъж ставате прекалено педантични и взискателни, първо към себе си и след това към всички останали. Ако сте на ръководен пост, е възможно да мрънкате и да се заяждате с подчинените си за дреболии.

РИБИ

Подводни камъни

Вашето настроение и днес е добро. Мнозина представители имат усещането, че се реят из облаците. Чувството на щастие е засилено в този ден, но често то е причината да не виждате подводните камъни, които могат да се окажат остри и опасни по пътя ви. Бъдете по-предпазливи и пресметливи, за да не си изпатите ненужно.

Хороскоп за родените на 25 март – Честит рожден ден! През следващата една година ще имате възможност да обърнете повече внимание на близките, роднините си, като прекарвате повече време заедно. Направете ремонт вкъщи, за да ви е по-уютно и приятно, когато сте у дома.

Тодор Емилов-Тео