Интересът е голям! 118 само за три часа видяха новата атракция – VR центъра на „Царевград Търнов“

В празничния за Велико Търново 22 март при изключителен интерес стартира най-новата туристическа атракция в старопрестолнината – VR центърът на „Царевград Търнов“.

Между 14 и 17 часа се състоя предпремиерата на VR филма „Вечният Търновград“, който беше видян от 118 дуие, между тях и много деца.

Иновативният продукт е създаден с технологията на виртуалната реалност от пионерите в изработването на туристически филми в кинематографична VR „BM Vision“. Той предлага потапящо преживяване в историята и културата на града.

Положителните реакции на зрителите бяха показател за стойността на продукта, похвалиха се от Общинската туристическа агенция.

„Това е магия“, „Разплакахте ме“, „Благодаря ви за това изживяване, не вярвах, че ще ме погълне така“ са само част от думите на възхищение.

Първоначално гледането на атракцията ще става по предварителни заявки, което важи както за организирани, така и за индивидуални туристи. А от средата на април ще стартират редовните прожекции, уточни за „Борба“ управителят на „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов.

