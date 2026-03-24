Къде ще спира токът в сряда, 25 март

На 25.03.2026 г. в периода 10:00 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Свищов – ул. Детелина, ул. Плевенско шосе от №10 до №32 и от №55 до №81-част от абонатите на ТП 60.

На 25.03.2026 г. в периода 10:00 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш – ЕТ КРАСИМИР ИЛИЕВ, ХЕРМЕС 2011 ЕООД и ЮНИГАЗ-ВТ ООД.

На 25.03.2026 г. в периода 8:30 ч. до 14:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново – ул. Георги Мамарчев от № 1 до №17 и от № 2 до № 16.

От 25.03.2026 г. до 27.03.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Горна Оряховица: ул. Панайот Цвикев №107
Фирми: ДОМИН ЕООД ‚ВИК ЙОВКОВЦИ ООД ‚ИВ ДРИЙМ ЕООД ‚АМИК ЕЪР ЕООД,
Гара Горна Оряховица, Съединение, ул. Иван Александър, ул. Цар Освободител, ул. Каймакчалан, ул. Иларион Макариополски, ул. Ниш, ул. Яребична, ул. Добрич, ул. Атанас Димитров, местност Бабенец.

