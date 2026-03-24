Клошарка подпали гараж

Бездомна жена, която от известно време обитавала гаражно помещение в Горна Оряховица, е предизвикала пожар.

Инцидентът станал в 18 ,06 часа на 23 март. В злополучната вечер съседи забелязали, че от гаража на ул.“Веслец“ в железничарския град се извиват дим и пламъци и подали сигнал на телефон 112.

Незабавно на местопроизшествието пристигнали четирима огнеборци със специализиран автомобил. Те бързо потушили пожара и спасили помещението от изпепеляване.

При огледа се оказало, че собственичката приютила бездомната жена в гаража си, а тя примъквала отпадъци. В студената вечер клошарката запалила хартии, за да се топли, но огънят се разраснал и обхванал помещението. Обитателката успяла навреме да излезе и не е пострадала.

Веселина АНГЕЛОВА