Късно попадение реши срещата в Бутово в полза на гостите от Царевец

С гол на Благовест Блажев в 88- ата минута „Изгрев 93“ /Царевец/ спечели с 0:1 гостуването на „Бъдеще“ /Бутово/ и запази разликата от седем точки с с лидера в класирането на Елитната областна футболна група “Земеделец” /Козловец/. Срещата от 11- я кръг на първенството бе оспорвана, с атаки и контраатаки към двете врати. Домакините започнаха полусезона с успех в Лясковец, а гостите с домакинско равенство с “Чумерна” /Елена/, така че бяха на различни полюси преди първия съдийски сигнал. Като цяло отборът на „Бъдеще“ владееше повече топката и инициативата, но така и не успя да преодолее вратарят на гостите Тонислав Славев, който извади доста удари. Добре се справи с натиска и отбраната пред него. В самия край на редовното време домакините сбъркаха при изнасяне на топката, Милко Блажев я овладя и намери Благовест Блажев, който реши спора с гол за 0:1. В добавените минути Алекс Паунчев изпусна нервите си и получи директен червен картон от рефера.