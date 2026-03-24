Министърът на културата увери Областния управител Валентин Михайлов, че държавата ще осигури средства за свлачището на Трапезица

Предложението за укрепване на ската ще се гласува на заседание на Министерски съвет в края на месеца

Областният управител на област Велико Търново, Валентин Михайлов, е разговарял лично със служебния министър на културата Найден Тодоров, който го е уверил, че държавата ще отпусне средства за укрепване на ската под хълма Трапезица, от който се свличат земни маси.

„Министър Найденов ми обясни, че преписката, която изпратихме от Областна администрация-Велико Търново се разглежда от Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на транспорта. След като бъдат съгласувани действията на трите ведомства, ще бъде внесено предложение в Министерски съвет за отпускане на средства за решаване на проблема. Казусът ще се обсъжда и гласува на заседание на Министерски съвет в края на месеца“, съобщи Валентин Михайлов.

Още на 6 март Областният управител настоя пред служебния министър на културата за предприемане на спешни мерки относно срутването на камъни от хълма Трапезица. След броени дни последва и втори сигнал до Министерството на културата. Изпратено бе и писмо до уведомена и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това се наложи заради свлачището, което засегна квартал „Асенов“ и блокира движението по част от пътя над улица „Цар Иван Асен“ в маршрута Велико Търново – Арбанаси – Горна Оряховица.

„Според действащото законодателство и определените правомощия, архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ е обект с национално значение, който попада под надзора на Министерството на културата, се посочва в писмото на областния управител. С оглед на това и вземайки предвид сериозността на проблема, свлачището поражда притеснения сред обществото и създава рискове за безопасността на преминаващите в района“, поясни Валентин Михайлов.

В тази връзка на 18 март, Областният управител отправи и повторно запитване до Министерството на културата относно инцидента. Междувременно той изпрати писмо и до Агенция „Пътна инфраструктура“.

Валентин Михайлов изрично настоя да бъде информиран за предприетите или предстоящи действия от Министерството на културата и АПИ, свързани с безопасността на хълма Трапезица и с превенцията на бъдещи инциденти.

От АПИ отговориха, че през предходни години са предприемани мерки за обезопасяване на скалния откос, като е изработен и проект за целта.

„По неизяснени причини, той не е реализиран, но към момента не е актуален и отговарящ на нормативните изисквания. Към момента Дирекция Европейски проекти за регионално развитие към АПИ подготвя процедура за изпълнение на трайни възстановителни и укрепителни дейности по републикански път Горна Оряховица-Велико Търново с цел трайно укрепване на участъците от неблагоприятни геодинамични процеси и явления“, се казва в писмото на АПИ от 13 март.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ допълват, че заради опасност от падащи земни и скални маси, участъкът регулярно се обхожда от служители на ОПУ-Велико Търново и след установяване на наличие н а земни маси и дървесна растителност, се почистват от пътно поддържащата фирма.