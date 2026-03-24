Млади таланти от Центъра “От До до Я” с благотворителен концерт за 7-годишния Никола

Млади изпълнители от Центъра за Вокално и Инструментално Обучение “От До до Я” във Велико Търново по време на свой концерт ще подкрепят благородна кауза, свързана с лечението на 7-годишния Никола Яламов.

Проявата е на 30 март от 18,30 часа в НЧ „Надежда“.

Момченцето страда от левкемия и в момента се лекува във Виена, Австрия. Детето преминава през лечение с цел постигане на дълбока ремисия, след което предстои трансплантация на костен мозък.

Бащата е единственият възможен донор и вече преминава необходимите изследвания за съвместимост. Успешното провеждане на трансплантацията е ключовият шанс за възстановяване, като паралелно с това семейството се нуждае от подкрепа за покриване на съпътстващите разходи по време на престоя в чужбина.

Съдбата на Никола докоснала дълбоко талантите от ЦВИО „От До до Я“.

„Заради това този концерт няма да бъде само музика, а и надежда. Нашите възпитаници ще пеят, за да помогнат на едно дете да живее. Всеки жест има значение. Всяко дарение е шанс за Никола да продължи да се усмихва, да играе, да расте и да има детство като всички останали. Нека заедно покажем, че когато деца помагат на деца, се случват чудеса.

Благодарим от сърце на всички, които ще подкрепят каузата!“, заявяват от Центъра за Вокално и Инструментално Обучение.

В продължение на две години и половина родителите са се справяли самостоятелно с лечението на детето в България, без да търсят финансова помощ. Поради усложняване на ситуацията и необходимостта от лечение в чужбина, съпътстващите разходи значително нарастват и към момента семейството има нужда от подкрепа.

Никола се лекува във Виена, в детската болница St. Anna Kinderspital.

Към 19 март вече е потвърдено, че австрийската здравна система поема разходите за лечението, включително със задна дата от пристигането на детето, както и предстоящата трансплантация на костен мозък.

Въпреки това остават значителни разходи, свързани с продължителния престой в чужбина, който може да продължи година или повече, както и с допълнителни терапии, медикаменти и изследвания. Необходимата сума е трудно предвидима, затова не може да бъде посочена точна стойност.

Семейството вече е събрало около 45 000 евро чрез дарения, които ще покрият нуждите за следващите месеци. При спешна необходимост от допълнителни средства ще бъде публикувана информация в официалната страница на кампанията.

Във Велико Търново и в различни градове се организират инициативи като благотворителни базари, спортни събития и други кампании, реализирани по доброволна инициатива. Дарителските кутии остават активни, а средствата ще се използват за покриване на текущите разходи. Ще бъде осигурена публична отчетност за тяхното разходване, като актуална информация може да се следи в страницата на кампанията.

„Искаме от сърце да благодарим на всички хора в България и по света, които се обединиха около каузата за нашето дете. Вашата подкрепа ни дава сила и сигурност в тези трудни месеци, докато продължаваме битката“, казват родителите на Коки.

Дарения могат да се направят по следните начини, като в основание се посочва „ДАРЕНИЕ“:

IBAN: BG68STSA93000018082867

Титуляр: Nikolay Nikolov Yalamov / Николай Николов Яламов

Revolut: @nikolajb70

Дарения могат да се правят и чрез дарителски кутии в различни търговски обекти, както и по време на инициативи в подкрепа на Никола и семейството му.

Допълнителна, официална информация се публикува във Facebook страницата „Подай ръка – СПАСИ живота на Никола“.

Веселина АНГЕЛОВА