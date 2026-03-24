Най-добре владеещите правописно английски език ученици от регион идват във Велико Търново на национално състезание

На 28 март 2026 г., събота, от 11,00 ч. в Благоевград, София, Пловдив, Сливен, Варна, Враца, Шумен и Велико Търново ще се проведат регионалните кръгове на XVI състезание по правопис на английски език Spelling Bee и Spelling Bee Junior.

Състезанието Spelling Bee Junior започва в 13,30 ч.

Във Велико Търново състезанията ще се проведат в ОУ „Бачо Киро“, съобщават организаторите.

Над 6500 ученици от цялата страна се включиха в училищните кръгове на състезанието. Най-добрите от тях ще се представят на регионалните състезания и ще се борят за правото да бъдат сред националните финалисти, които ще се срещнат на 12 и 13 април в София.

Правописните двубои (на английски spelling bees) са традиционни американски състезания, в които участниците трябва да изговорят правилно буква по буква най-много думи. Състезанието повишава интереса на учениците към изучаването на английски език и подобрява знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. Състезателният елемент е много силен мотиватор за участниците, а емоцията е несравнима. Училищните Spelling Bee състезания често се превръщат в истински празник за цялата общност.

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee се организира от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България“, посолството на САЩ в България и МОН.

Снимката е илюстративна.