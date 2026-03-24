вторник, март 24, 2026
Последни:
Общество

Община В. Търново търси кой да поеме сметосъбиране за над 7 млн. евро

Галина Георгиева

СЕРИОЗЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС ЩЕ БЪДЕ НАСОЧЕН КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и още три населени места.

Общината обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 7 158 086 евро, която ще определи коя фирма ще отговаря за чистотата в града, Шереметя, Малки чифлик и Арбанаси. Срокът на договора ще е за 5 години или до изчерпване на сумата.

Поръчката обхваща всички основни дейности по събирането и транспортирането на битовите отпадъци. Дейностите включват от осигуряването и поддържането на контейнерите до извозването на сметта до Регионалната система за управление на отпадъците край Шереметя.

Включено е и почистването на нерегламентирано изхвърлени отпадъци около съдовете, както и тяхното измиване и дезинфекция.

По разчети на Общината в обхванатите населени места се генерират около 20 000 тона годишно отпадъци. В тях влиза смет от домакинства, фирми, институции и обществени сгради.

Дейностите ще се извършват по график, съобразен с местната администрация, като от избрания изпълнител ще се изисква регулярност, бърза реакция при замърсявания и поддържане на контейнерите в добро състояние.

С новата процедура Общината цели да подобри организацията на сметосъбирането и да ограничи нерегламентираните сметища.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *