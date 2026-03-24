Окрилена „БСП – Обединена левица“ откри предизборната си кампания във Велико Търново

Без БСП няма справедлива държава, с тази увереност „БСП – Обединена левица“ откри предизборната си кампания във Велико Търново.

В пълната зала в хотел „Премиер“ да подкрепят кандидатите бяха кметът на Павликени инж. Емануил Манолов, на Сухиндол – Пламен Чернев, председателят на Общинския съвет – Горна Оряховица Огнян Стоянов, кметове и заместник – кметове на населени места, председатели на партийни съвети на БСП, общински съветници, членове на партията и симпатизанти на лявата идея.

Подкрепа и пожелания за успех местните социалисти получиха и от заместник-председателката на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП Донка Михайлова, Трифон Панчев – член на ИБ на БСП и кмет на Дряново и народния представител Мариана Бояджиева.

Донка Михайлова поздрави отново присъстващите от името на лидера на БСП Крум Зарков, който само преди дни бе във Велико Търново за празника на града.

„Когато ръководството на Партията ме определи да бъда тук с вас, изпитах особено вълнение, защото от Велико Търново тръгва социалистическата идея преди 135 години.

А днес показва колко силна е лявата идея и дори в трудни периоди, които изживяваме сега, тя е вдъхновение и бъдеще. БСП винаги е имала достойно място в българската политика. И ние с вас вярваме, че на 19 април отново ще го заемем.

Защото България е лява и не може да не е такава най-бедната държава в ЕС. Страната, в която хората имат нужда от справедливост, от солидарност, от това да се разделим с корупцията, която трови живота ни и кара децата ни да напускат родината. В последните няколко месеца ние решихме трудни проблеми и аз искам специално да благодаря на делегатите от Великотърновска област, които на конгреса на Партията бяха част от тази енергия, която ние поехме. Ние решихме с вдъхновение лидерския проблем и си казахме нещо много важно – трябва да се разделим с илюзията, че лявата политика е раздаване на дребни пари на хората в нужда. Трябва да говорим и решаваме жилищни политики, за задържане на младите семейства, за детското развитие.

Особено важно е днес в парламента да има партия, която да отстоява тезата, че мирът е най-голямата ценност на нашето време. Вярвам, че хората, които сте излъчили във вашата листа и водачът Михаил Михалев, ще бъдат тези, които в новия 52-ри български парламент ще я отстояват и защитават интересите на всички търновци. Искрено им желая успех и силно вярвам, че всеки един от вас ще убеди хората от областта, че това е вярното решение“, каза Донка Михайлова пред присъстващите.

БСП ще бъде част от новия български парламент, заяви с увереност Трифон Панчев:

„Това зависи от всички нас и нека да помогнем на Мишо и на хората в нашата листа, защото те имат нужда от тази подкрепа. Без силна БСП няма как да има силна държава. Няма генерали, президенти, които могат да управляват без силна БСП. Никой сам не може да се справи с това, което предстои пред нашата държава. БСП е именно този гарант държавата да продължи в нова посока. Вярно е и трябва да си го признаем, че в последните години Партията малко обърка посоката. Ако БСП беше изкарала 4-годишен мандат, вероятно социолозите щяха да ни дават други резултати. Ние не успяхме и за това отговорност трябва да се понесе.

Но нашата роля днес е изключително важна, защото БСП има нов млад и модерен лидер. Има лице, което може да я върне начело на управлението на държавата. Моят апел и послание е – от тук до края на кампанията да положите усилия максимално много хора да бъдат убедени в нашата кауза. Защото една справедлива България е възможна“, заяви Трифон Панчев.

Призив да покажат силата и единството на „БСП – Обединена левица“ и да подкрепят кандидатите в листата отправиха и кметовете на Павликени инж. Емануил Манолов и на Сухиндол – Пламен Чернев.

Пред множеството говори и народният представител Мариана Бояджиева: „Изборите на 19 април ще са много важни за България, но и за „БСП – Обединена левица“. Затова, скъпи другарки и другари, започваме кампания, която ще изисква от всеки един от нас, не само от кандидатите ни, да отделим време и сили, за да можем БСП да постигне успех, да се представи достойно в изборите за българския парламент.

Искам още веднъж да подкрепя нашите кандидати. На първо място водачът на листата Михаил Михалев – нашият млад председател, който вече има и опит, и знания, и най-вече – голямо желание и енергия да работи за БСП.

Хората, които са издигнати в листата за Великотърновския избирателен район, са разпознаваеми, от реалния живот и доказали се в професията си и с постиженията си. В същото време те през всичките тези години, независимо от тяхната младост и житейски опит, са работили за лявата идея, за каузата БСП.

За мен, в личен план, като доскорошен председател на Областния съвет на БСП и преди това на Общинския, като народен представител, е много важно, че осигуряваме приемственост.

Днес имаме консолидация в Партията, тук, в нашата Великотърновска област и можем да помогнем да изведем БСП в управлението на страната. Защото не може български парламент без лява партия, без БСП. На добър час на нашата предизборна кампания във Великотърновски избирателен район! И да се поздравим с достойни резултати след труда, който ще положим всички заедно“, завърши обръщението си към членове и симпатизанти на БСП Мариана Бояджиева.

След словата, отзад напред бяха представени 15-те кандидати в листата на „БСП – Обединена левица“ за предстоящите избори.

Петнадесети и представител на гражданската квота е световният шампион по канадска борба Петър Роглев. Пред него е историчката Еленка Мачковска. С номер 13 в листата е Симона Лазарова, с № 12 е директорката на ДГ „Цветни мечти“ във Върбовка и представител на община Павликени Дияна Филипова. С № 11 е специалистът нефролог д-р Грета Данкова. Под номер 10 е доайенът в листата доц. Росен Петров – преподавател в НВУ. Пред него е Стоил Георгиев, на 38 години и областен координатор на БСП – Велико Търново. Под номер 8 е Тихомир Тодоров, а пред него е най-младият кандидат за народен представител – 25-годишната учителка по английски език Димана Ангелова.

С номер 6 е Марио Иванов, заместник-председател на Младежкото обединение на БСП във Велико Търново и член на ИБ.

С номер 5 е Петко Прокопов, който подчерта символиката в цифрата и думата пет и оживи още повече присъстващите в залата. Освен, че е пети в листата, а бюлетината на „БСП – Обединена левица“ е също с номер 5, думата пет се съдържа в началото на името му, учил е ОУ „Петко Р. Славейков“, работи в РБ „П. Р. Славейков“ и живее на ул. „Петко Тодоров“ № 5. Четвърти в листата е икономистът и педагог Миглена Желязкова, трета е известната адвокатка и общинска съветничка Ирена Стасинопулу, а втори е представителят на община Горна Оряховица Йордан Дончев.

Водач на листата е Михаил Михалев. 39-годишният социалист е областен председател на БСП – Велико Търново. Той е общински съветник, журналист с над 20 години опит в различни медии, пиар и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Завършил е „Политическа журналистика“ и „Педагогика“.

„Аз съм спокоен за тази предизборна кампания и нямам ни най-малко притеснение. С такива хора лесно се върви по този път и, макар и бавно, понякога се стига много далеч. Защото тези хора са доказали през годините своята отдаденост към хората и българското общество като цяло.

През последните седмици започна да се говори за идеологията на нашата партия, която беше забравена години наред, за социалистическото дело, за нашите идеали.

Гордейте се, другари, с БСП! Краткосрочният план е: затвърждаваме нашите резултати от парламентарни избори, ако можем и надграждаме нашата парламентарна група. Но вече никога няма да бъдем брошка върху ревера на когото и да е било. БСП ще отстоява, и с хората, които са тук зад мен, нашите цели и идеали, и българския човек, всеки, който се труди с достойнство за тази държава. Нека е прав пътя на тези, които сега са напуснали Партията! Но те трябва да знаят, че за тях връщане назад към нас няма.

Всички вие, които днес сте тук, пишете историята на БСП, на единствената лява партия, явяваща се на тези избори. И вие ще бъдете онзи мотор, стълб, по който БСП отново ще влезе в Народното събрание и ще израсне до онази партия, която всички ние искаме да бъде. Единствената лява партия ще бъдем ние в следващия парламент, заедно с нашите коалиционни партньори от „БСП – Обединена левица“! И аз съм убеден в това на 19 април. Победа“, заяви под бурните аплодисменти лидерът в листата Михаил Михалев.

„БСП – Обединена левица“ е с номер 5 в интегралната бюлетина.

Ана Райковска

Сн. авторката