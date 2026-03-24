Окръжна прокуратура отчете ръст на наблюдаваните досъдебни производства, които през 2025 година са 5439 

На съд са предадени 985 лица

Отлични резултати при решаване на дела и преписки през изминалата 2025 година, отчетоха прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура – Велико Търново.

Данните оповести окръжният прокурор Христо Христов по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура Велико Търново. През годината държавните обвинители от съдебния район са работили по общо 7940 преписки, от които 7052 новообразувани.

Решени са общо 7620 преписки, което е сериозно увеличение спрямо предходните периоди.Увеличение има и при наблюдаваните досъдебни производства – 5439, в броя решени дела както и подобряване на срочността им. Отбелязано бе, че проблем за своевременното приключване на производствата остава забавянето при изготвянето на назначените експертизи, както автотехнически, така и химически на иззети наркотични вещества и кръвни проби на водачи, управляващи моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества.

През 2025 г. най –много са образуваните досъдебни производства за общоопасни престъпления, където попадат делата за извършени престъпления по транспорта и тези свързани с наркотични вещества. При последните се констатира и значителен ръст спрямо предходните години. Наблюдавани са 562 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори, по които през годината са осъдени и санкционирани с влязъл сила съдебен акт 184 лица и само 1 лице е било оправдано. Обърнато бе внимание и на изключително тревожното значително увеличаване на престъпната дейност на непълнолетните, особено свързана с държането, употребата и разпространението на наркотични вещества.

От тази категория са наблюдавани 44 дела, от които 33 новообразувани. В тази връзка е създадена организация за специализиране на определени разследващи полицаи и на прокурорите за работа с непълнолетни лица, извършили престъпление.По-голям брой спрямо предходните години са и внесените с прокурорски актове в съда досъдебни производства – 919, по които на съд са предадени 985 лица.Относителният дял на влезлите в сила 10 оправдателни присъди, спрямо общия брой на внесените в съда, остава нисък – 1,8 %.В заключение заместникът на главния прокурор г-жа Ваня Стефанова поздрави прокурорите за постигнатите резултати и им пожела здраве и ползотворна работа и през следващата година.

На събранието присъстваха Ваня Стефанова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, административните ръководители на Апелативна прокуратура, Окръжен съд, Административен съд, ТД на ДАНС, ГДБОП, ОДМВР и неговия отдел „Разследване“ в областния център, прокурорите и следователите от съдебния окръг.Веселина АНГЕЛОВА