От 1 април музейните обекти минават на лятно работно време

Заради активния туристически сезон от 1 април 2026 г. се актуализира работното време на обектите и експозициите на Регионален исторически музей – Велико Търново. Архитектурно-музеен резерват „Царевец” приема посетители всеки ден от 8,00 до 19,00 ч. Затваря в 20,00 ч.

Музей „Патриаршеска църква „Свето Възнесение Господне” работи от 9,00 до 19,00 ч. Профилактика: вторник от 9,15 до 11,00 ч.

Архитектурно-музеен резерват „Трапезица” приема посетители всеки ден от 9,00 до 18,00 ч. Затваря в 19,00 ч.

Фуникулярът на крепостта работи от 1 май 2026 г. от 9,00 до 16,00 ч. с обедна почивка от 12,00 до 13,00 ч. Почива в понеделник.

Археологически резерват „Никополис ад Иструм” приема посетители всеки ден от 9,00 до 17,00 ч. Затваря в 18,00 ч.

Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ отваря в 9,00 ч. и приема посетители всеки ден от 9,30 до 18,00 ч. Затваря в 19,00 ч. Профилактиката е в понеделник от 9,00 до 11,00 ч.

Археологическият музей и музей „Възраждане и Учредително събрание“ приемат посетители всеки ден от 9,00 до 17,00 ч. Затварят в 18,00 ч. Профилактиката на първия е в понеделник от 9,00 до 11,00 ч., а на втория – във вторник в същите часове.

Църква „Св. 40 мъченици“ приема посетители всеки ден от 9,00 до 17,30 ч., в понеделник е затворена от 9 до 11 часа за профилактика.

Църквите „Св. Димитър Солунски“ и „Св. Георги“ се отварят за посетители само по предварителна заявка от 9,00 до 17,00 ч. Профилактика: сряда от 9,00 до 11,00 ч.

Средновековен комплекс църква „Св. св. Петър и Павел“, църква „Св. Иван Рилски“ и „Шишманова баня“ приемат посетители всеки ден от 9,00 до 17,30 ч. Затваря в 18,00 ч. Профилактика: сряда от 9,00 до 11,00 ч.

Музеите „Затвор“ и „Сарафкина къща“ приемат посетители от 9,30 до 17,00 ч. Почиват неделя и понеделник.

Музей „Нова история“ не приема посетители.

Къщата музей „П. Р. Славейков“ приема посетители само по предварителна заявка от предходния работен ден.

Обектите в Архитектурно-музеен резерват „Арбанаси” – музей „Констанцалиева къща“, църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ и църква „Рождество Христово“, приемат посетители всеки ден от 9,00 до 17,30 часа. Затварят в 18,00 ч.

Църква „Св. Георги“ в с. Арбанаси приема посетители в петък, събота и неделя от 9,00 до 17,30 ч. Затваря в 18,00 ч. Почива в понеделник и вторник. Профилактика: сряда от 9,00 до 11,00 ч.

Общоисторически музей в гр. Килифарево приема посетители само по предварителна заявка най-късно от предходния работен ден.

Къщата музей „Филип Тотю“ във Вонеща вода приема посетители всеки ден от 9,00 до 17,00 ч. Затваря в 17,30 ч. Касите преустановяват продажбата на билети 30 минути, а за Архитектурно-музейните резервати „Царевец“ и „Трапезица“, Археологически резерват „Никополис ад Иструм“, Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, Археологически музей и музей „Възраждане и Учредително събрание“ – 1 час преди края на работно време.

В Архитектурно-музейните резервати „Царевец“ и „Трапезица“ и Археологически резерват „Никополис ад Иструм“ заедно с фискалния бон посетителите получават и флаер „Препоръки за безопасно посещение“.

От 1 април 2026 г. се възобновява продажбата на комбиниран билет за посещение на 10 обекта и комбинирания билет Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, църква „Св. св. Петър и Павел“ и църква „Св. Иван Рилски“.