Петнадесет медала за плувците на СК „Боляри 2009“ от национален турнир в Стара Загора

В деветото издание на плувен турнир „Русалка“, проведен в гр. Стара Загора, най-малките плувци на СК „Боляри 2009“ спечелиха 15 медала – 9 златни, 3 сребърни и три бронзови. С тях децата поставиха отбора на първо място по медали при 11-годишните и на трето място в състезанието от всички възрастови групи. В групата до 11 години Цветелина Коева (2015 г) и Изабела Хамуде (2015) се качиха четири пъти като шампионки на почетната стълбичка. Те спечелиха златни медали във всички дисциплини, в които участваха. Цветелина взе титлите на 200 метра кроул, 50, 100 и 200 м бруст, а Изабела – на 50 м кроул, 50 м гръб, 100 м делфин и 100 м съчетано плуване. В края на турнира двете бяха наградени с купа и предметни награди за първо и второ място по брой събрани точки по FINA от три дисциплини във възраст „11-годишни момичета“.

Другата шампионка за отбора е Виктория Кърпачева (2016 г). В дисциплината 50 м бруст тя се качи най- отгоре на почетната стълбичка. На 100 м бруст Вики подобри личното си време, но остана на 3-о място и взе бронзов медал. Сребърен и бронзов медали спечели Емилиян Красимиров (2015), съответно в дисциплините 50 м бруст и 100 м съчетано. Той също успя да покрие норматив на 200 м кроул за участие в държавно първенство. Бронзов медал взе и Радослава Пъргавелова в дисциплината 50 м делфин. Момичетата от СК „Боляри 2009“, родени през 2016 и 2017 г., участваха в щафетни плувания и се качиха на стълбичката на второ и трето място. Сребърни медали спечелиха Виктория Кърпачева, Радослава Пъргавелова, Габриела Фарцова и Даяна Крушева в щафета 4х 50 м съчетано. В същия състав те взеха бронзови медали на 4х50 м кроул. Отборът на СК „Боляри 2009“ бе ръководен от главен треньор Цветанка Дилова и треньор Парашкева Коева.