Петър Симеонов и Ивайло Капарашев със сребро от „Пътят към успеха“

В Котел се проведе детска шахматна лига „Пътят към успеха“, като децата бяха разделени в две групи – до 9 и до 15 години. Те играха ускорен шах в 7 кръга.

ШК „Етър“ участва с четирима състазатели, които донесоха общо 3 медала. Петър Симеонов се пребори за среброто при най-големите юноши. Ивайло Капарашев също спечели сребърен медал при 13-годишните. В същата група Мирослав Иванов заслужи бронз.

„За него това е първи медал от национално състезание. Петър и Ивайло имат повече опит и се подготвят за държавните първенства. При 9-годишните отлично се включи Андрей Димитров, който раздели 8 място с 4 точки“, разказа треньорката Светла Йорданова.