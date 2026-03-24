Православният богословски факултет отбелязва Благовещение и 35 години от основаването си с изложба

Със студентска изложба ще бъде отбелязан на 25 март празникът на Православния богословски факултет във Великотърновския университет.

Експозицията се открива от 12,00 часа в зала „Проф. д-р Любен Прашков“ в 11-и корпус на висшето училище. Посетителите могат да видят икони, стенописни проекти, дърворезби, орнаментални композиции, проекти за мозайка, рисунки, живописни платна. Авторите са студенти от първи до четвърти курс и магистри. Показаните произведения са селектирани от преподавателския екип на катедра „Църковни изкуства“ с ръководител доц. Евгений Николов. Най-добрите ще бъдат отличени с грамоти, а изложбата може да се разгледа до 25 април.

Със света литургия в университетския храм „Св. Евтимий, патриарх Търновски“ ще започне празничният ден, а от 13 часа проф. д-р Красимир Русев ще изнесе академична лекция на тема: „Културно-историческите връзки между България и Италия през вековете“.

Ана РАЙКОВСКА